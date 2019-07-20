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«Спартак» упустил победу в гостевом матче с «Ростовом», пропустив на 91-й минуте

«Спартак» упустил победу в гостевом матче с «Ростовом», пропустив на 91-й минуте
Футбол / РПЛ 0

Прозвучал финальный свисток в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак». Игра прошла на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершилась со счётом 2:2.

Счёт был открыт на 23-й минуте — отличился полузащитник хозяев Хорен Байрамян. Спустя всего 2 минуты гости восстановили равенство благодаря точному удару нападающего Луиса Адриано с пенальти. Уже во втором тайме, на 66-й минуте, красно-белые вышли вперёд усилиями защитника Георгия Джикии. Под занавес матча, на 1-й компенсированной минуте, ростовчане сумели уйти от поражения — гол забил хавбек Александр Зуев.

В 3-м туре «Ростов» на выезде встретится с тульским «Арсеналом». «Спартак» в свою очередь сыграет в гостях с «Тамбовом». С турнирной таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Премьер-Лига. 2-й тур
20 июля 2019, суббота. 21:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
2 : 2
Спартак М
Москва
1:0 – Байрамян – 23, 1:1 – Адриано – 25 (пен), 1:2 – Джикия – 66, 2:2 – Зуев – 90+1
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