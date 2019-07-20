Гризманн рассказал, как его приняли футболисты «Барселоны»

Новичок «Барселоны» нападающий Антуан Гризманн рассказал о тёплом приёме со стороны новых партнёров по команде.



«Первые дни в «Барселоне» прошли замечательно. Учитывая стресс и давление, я хотел поскорее выйти из отпуска и приступить к новому вызову.



Что касается отношений с партнёрами, правда в том, что меня прекрасно приняли в раздевалке – как игроки, так тренеры и врачи. Прямо сейчас я наслаждаюсь происходящим. Надеюсь, скоро смогу обрести уверенность, чтобы быть самим собой и получать удовольствие», — приводит слова Гризманна Marca.



Ранее сообщалось, что некоторые футболисты «Барселоны», среди которых лидеры команды, были против перехода Гризманна из-за его отказа сине-гранатовым летом 2018 года.



«Барселона» купила Гризманна за € 120 млн, выплатив полную сумму отступных. Однако «Атлетико» намерен получить от каталонцев ещё € 80 млн за трансфер француза. Руководство мадридского клуба утверждает, что владеет документами, доказывающими наличие соглашения между «Барселоной» и Гризманном, подписанного ещё 9 марта.

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