Карпов: «Арсенал» ничем не удивил «Крылья Советов»

Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов дал комментарий после поражения со счётом 2:3 в домашнем матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«Готовились к этой встрече как обычно, никакой эйфории после ЦСКА у нас не было. Сегодня ничего страшного не случилось. Это только наша вторая игра. Впереди весь сезон.

Почему потерпели поражение? Сложно сказать. Так сложилась игра. Где-то мы недоработали, где-то хорошо сыграл соперник. Нет, «Арсенал» нас ничем не удивил, готовились именно к такой игре.

Насколько «Крылья» сейчас готовы к сезону? Если мы играем, значит, готовы на сто процентов. Каждый футболист. Идеально команда пока не сыграна. Но мы стараемся. Будем прибавлять с каждым матчем», — цитирует Карпова пресс-служба самарского клуба.

В 3-м туре РПЛ «Крылья Советов» на выезде 27 июля сыграют с «Уфой», а «Арсенал» на следующий день дома встретится с «Ростовом».