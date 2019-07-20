Ван Дейк: обычно «Золотой мяч» дают форвардам. Возможно, пора это изменить

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о предстоящей борьбе за «Золотой мяч», в которой он считается одним из фаворитов.



«Для меня честь, что люди говорят обо мне как о претенденте на «Золотой мяч», но что я могу поделать? Я ни на что не влияю. Имеет значение только мнение людей, которые выбирают победителя. Не стану отрицать, что провёл довольно неплохой сезон. Всё что остаётся — это сфокусироваться на новом сезоне, набрать форму и надеяться, что он получится ещё удачнее, чем предыдущий.



Защитники редко получают «Золотой мяч»? Понимаю, что обычно подобные награды достаются нападающим и атакующим полузащитникам, потому что за ними интереснее наблюдать. Но, возможно, пришло время это изменить», — цитирует ван Дейка пресс-служба «Ливерпуля».



В минувшем сезоне 28-летний нидерландский футболист стал победителем Лиги чемпионов, а также занял с «Ливерпулем» второе место в английской Премьер-лиге.

Ван Дейк или Месси? Оцениваем шансы претендентов на «Золотой мяч» Подробно разбираем, как сравнить защитника с нападающим и на кого выгоднее ставить в битве за трофей.