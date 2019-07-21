Кононов — на вопрос «Чекистов Дона»: у вас интересная газета, надо почитать

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после ничьей со счётом 2:2 в выездном матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» ответил на вопрос журналиста местной газеты «Чекисты Дона».

«Планируем ли мы приобрести форварда? Вопрос соответствует названию вашей газеты. Очень интересная, надо будет почитать на досуге. Мы работаем, чтобы усилить команду», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

«Спартак» вместе с «Ростовом» и тульским «Арсеналом» находится в группе лидеров чемпионата России. У каждой команды по четыре очка.

В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с «Тамбовом». Встреча состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» 27 июля и начнётся в 16:30 мск.