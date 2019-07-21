Кононов: нам предстоит серьёзный разговор с командой

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов подвёл итоги выездного матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).
«Интересная игра получилась. Результативная в первую очередь. Команды не засиживались в обороне. Что касается нас, первые минуты нам не удались, мы пропускали много атак и опасных моментов. Затем перевели мяч на половину поля соперника, отрезками получалась игра, которую мы хотим видеть. Обидно, что пропустили в конце игры, но две команды хотели победить и разошлись мирной ничьей.
Удалось ли нам сегодня ответить на критику после матча с «Сочи»? Моментами игра получалась. Я очень недоволен отрезком после нашего второго гола. Нам предстоит серьёзный разговор с командой. До чемпионата мы подошли в определённой готовности, каждый матч и тренировка важна, чтобы мы усиливали игру», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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