Карпин: вопреки сами знаете чему «Ростов» играл со «Спартаком» до конца

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2).
«Отчего кипел после матча? От игры. Ребята — молодцы, я ими горжусь. Вопреки всему — чему, вы сами знаете — играли до конца. Могли и должны были выиграть. Всеми ли действиями арбитра я доволен? Вы же всё видели. А чего спрашиваете? А вы всё напишите.
Мыслей выпустить в концовке не Гацкана, а игрока атакующего плана не было. Нужно было выпустить, чтобы он попрощался со стадионом и пришедшими людьми. Оставили Норманна на поле, а Саплинов и Ерёменко должны были отрабатывать на фланге», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
В 3-м туре «Ростов» на выезде встретится с тульским «Арсеналом» 27 июля. «Спартак» в свою очередь сыграет в гостях с «Тамбовом» 28 июля.
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