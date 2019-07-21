Карпин: если бы Ионов реализовывал все моменты, играл бы в «Барселоне»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об уровне реализации моментов полузащитника Алексея Ионова, а также прокомментировал запущенную клубом кампанию, в которой он выступает в роли сбитого лётчика.
«Чем могу объяснить незавершённые моменты Ионова? Ничем. Если бы он все моменты реализовывал, играл бы не в «Ростове», а в «Барселоне». В матче с «Оренбургом» завершил. И у Месси бывает, что не реализовывает. Главное, что у него есть моменты, он правильно открывается. Голы придут.
Что касается кампании про меня как сбитого лётчика, вопрос к пресс-службе. Я никак к этому не отношусь. Написали и написали, ничего страшного», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Потрясающий футбол в Ростове! «Спартак» снова пострадал от бывших
Победу у красно-белых отняли Ерёменко и Зуев.
- 21 июля 2019
-
01:59
-
01:28
-
01:11
-
01:05
-
00:58
-
00:52
-
00:47
-
00:47
-
00:40
-
00:30
-
00:26
-
00:19
-
00:13
-
00:10
- 20 июля 2019
-
23:55
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:26
-
23:03
-
22:54
-
22:46
-
22:34
-
22:33
-
22:23
-
22:18
-
22:09
-
22:08
-
21:57
-
21:54
-
21:44
-
21:33
-
21:33
-
21:29
-
21:14
Партнерский контент