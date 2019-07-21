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Карпин: если бы Ионов реализовывал все моменты, играл бы в «Барселоне»

Карпин: если бы Ионов реализовывал все моменты, играл бы в «Барселоне»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об уровне реализации моментов полузащитника Алексея Ионова, а также прокомментировал запущенную клубом кампанию, в которой он выступает в роли сбитого лётчика.

«Чем могу объяснить незавершённые моменты Ионова? Ничем. Если бы он все моменты реализовывал, играл бы не в «Ростове», а в «Барселоне». В матче с «Оренбургом» завершил. И у Месси бывает, что не реализовывает. Главное, что у него есть моменты, он правильно открывается. Голы придут.

Что касается кампании про меня как сбитого лётчика, вопрос к пресс-службе. Я никак к этому не отношусь. Написали и написали, ничего страшного», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.

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