Очевидец: ОМОН бил фанатов «Спартака» дубинками и электрошокерами, даже лежащих

Болельщик «Спартака» Николай Сурин поделился подробностями о столкновении фанатов красно-белых с сотрудниками ОМОНа после окончания матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).
«Заканчивается матч, всё спокойно, болельщики идут в подтрибунку — в зону, где расположены буфеты и лестница для выхода на улицу. Я не торопясь туда направился, смотрю — людей много, душно, пройти невозможно. Понимаю, что очередь на выход растянулась метров на 100 вперёд, а в самом её начале огромная толпа, народ стоит плотно, как в час-пик. Проходит 10 минут, 15 минут. Люди начинают спрашивать у полицейских и стюардов, когда нас начнут выпускать со стадиона.
Спустя какое-то время начинается небольшая заварушка: кто-то машет руками, толкает друг друга. Дальше происходит следующее: неожиданно со спины в толпу влетают 30-40 ОМОНовцев — с дубинками, в шлемах — и начинают всех расталкивать. Люди падают, друга друга сбивают с ног, бьют людей дубинками и электрошокерами — досталось даже лежащим. Всё это длится примерно 30-40 секунд. После этого я пришёл в себя, достал телефон и начал снимать всё происходящее. Это уже была концовка.
Что вообще за дикость, после чемпионата мира такое творить? Там люди и с детьми были. Видимо, целью ОМОНа было лишь напугать людей. Минут через 40 мы начали выходить через узкий ручеёк. Я вышел среди первых 200 человек, что там дальше было — уже не знаю», — сказал Сурин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 21 июля 2019
-
01:59
-
01:28
-
01:11
-
01:05
-
00:58
-
00:52
-
00:47
-
00:47
-
00:40
-
00:30
-
00:26
-
00:19
-
00:13
-
00:10
- 20 июля 2019
-
23:55
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:26
-
23:03
-
22:54
-
22:46
-
22:34
-
22:33
-
22:23
-
22:18
-
22:09
-
22:08
-
21:57
-
21:54
-
21:44
-
21:33
-
21:33
-
21:29
-
21:14