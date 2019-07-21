Сакки: геи в футболе? Мне никогда не было интересно, с кем у моих игроков секс

Итальянец Арриго Сакки, включённый УЕФА в список десяти величайших тренеров европейского футбола с 1954 года, высказался по поводу гомосексуальных футболистов.
«Гомосексуальность в футболе? Лично мне никогда не было интересно, с кем мои игроки занимаются сексом. Помню, как-то раз я услышал предположение, что один из моих футболистов — гей. Я ответил, что на поле он настолько хорош, что я бы очень хотел, чтобы все мои игроки были геями», — приводит слова Сакки корреспондент beIN Sports.
73-летний Сакки за свою карьеру работал со многими командами, но наиболее известен как тренер «Милана» и сборной Италии. Миланский клуб под его руководством стал чемпионом Италии и два раза подряд победил в Кубке чемпионов, а сборная Италии на ЧМ-1994 в США дошла до финала, где проиграла Бразилии в серии пенальти, которую завершил промах Роберто Баджо.
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