«Арсенал» одержал вторую победу подряд в Международном кубке чемпионов

В матче Международного кубка чемпионов лондонский «Арсенал» разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США).



На 15-й минуте Эдвард Нкетиа стал автором первого гола в этой игре. Через 50 минут нападающий английского клуба оформил дубль, а на 89-й минуте Джозеф Уиллок сделал счёт разгромным. Отметим, что три дня назад Нкетиа забил победный мяч в ворота мюнхенской «Баварии» в первом туре этих соревнований.



Ранее лиссабонская «Бенфика» с тем же счётом 3:0 обыграла «Гвадалахару Чивас» из Мексики. Голы забили Рауль де Томас, Рафаэл Силва и Харис Сеферович.

«Арсенал» в следующем туре сыграет с «Реалом», а «Фиорентина» — с «Бенфикой». Матчи состоятся соответственно 24 и 25 июля по московскому времени.