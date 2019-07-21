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«Арсенал» одержал вторую победу подряд в Международном кубке чемпионов

«Арсенал» одержал вторую победу подряд в Международном кубке чемпионов
Футбол 0

В матче Международного кубка чемпионов лондонский «Арсенал» разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0. Встреча состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США).

На 15-й минуте Эдвард Нкетиа стал автором первого гола в этой игре. Через 50 минут нападающий английского клуба оформил дубль, а на 89-й минуте Джозеф Уиллок сделал счёт разгромным. Отметим, что три дня назад Нкетиа забил победный мяч в ворота мюнхенской «Баварии» в первом туре этих соревнований.

Ранее лиссабонская «Бенфика» с тем же счётом 3:0 обыграла «Гвадалахару Чивас» из Мексики. Голы забили Рауль де Томас, Рафаэл Силва и Харис Сеферович.

«Арсенал» в следующем туре сыграет с «Реалом», а «Фиорентина» — с «Бенфикой». Матчи состоятся соответственно 24 и 25 июля по московскому времени.

Международный кубок чемпионов
21 июля 2019, воскресенье. 01:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
3 : 0
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 – Нкетиа – 15, 2:0 – Нкетиа – 65, 3:0 – Уиллок – 89
Международный кубок чемпионов
20 июля 2019, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
3 : 0
Гвадалахара Чивас
Гвадалахара, Мексика
1:0 – Де Томас – 4, 2:0 – Силва – 70, 3:0 – Сеферович – 73
«Арсенал» обыграл «Баварию» в Международном кубке чемпионов
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