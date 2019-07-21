Полузащитник украинского клуба специально пробил мимо с пенальти в конце матча

Бывший полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтёра» Денис Кожанов, с лета 2018 года выступающий за «Волынь», намеренно не забил с пенальти в концовке контрольного матча со «Львовом».



Встреча завершилась победой львовской команды со счётом 2:1. Незадолго до финального свистка «Волынь» получила право на пенальти. Футболисты «Львова» посчитали, что нарушения правил не было, но судья своё мнение не изменил. Кожанов, очевидно, согласился с игроками львовского клуба, потому что специально покатил мяч с 11-метровой отметки мимо ворот, получив за это порцию аплодисментов болельщиков.



В прошлом сезоне «Львов» стал шестым в УПЛ, не попав в еврокубки. «Волынь» заняла третье место в первой лиге и проиграла стыковые матчи «Карпатам».