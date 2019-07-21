Тухель: с Неймаром всё ясно, а с Дембеле я общался год назад в Сингапуре

Наставник «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель рассказал о своих отношениях с бразильским нападающим команды Неймаром и отметил, что общался год назад с полузащитником «Барселоны» Усманом Дембеле, с которым ранее работал в дортмундской «Боруссии».



«Ситуация между мной и Неймаром ясна. Теперь все дела – между клубом и Неймаром. Утром он впервые тренировался с командой. До этого он тренировался индивидуально. Он поедет с нами в Китай, там продолжит тренироваться и после этого будет выходить в составе.



Общался ли я с Дембеле? Не нужно ничего выдумывать. Я действительно болтал с Усманом по телефону, но это было год назад. Тогда я был в Сингапуре», – приводит слова Тухеля Sky Sport Deutschland.

Напомним, что Неймар хочет этим летом покинуть французскую команду и вернуться в «Барселону», за которую выступал с 2013 по 2017 год.

Ранее сообщалось, что каталонский клуб предложил «ПСЖ» за Неймара Усмана Дембеле, Филиппе Коутиньо и € 40 млн.



Тухель знал, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ», ещё до старта Кубка Америки