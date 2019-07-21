Голевая феерия и удаление Ульрайха — в видеообзоре матча «Бавария» — «Реал»

В матче Международного кубка чемпионов мюнхенская «Бавария» уверенно победила мадридский «Реал» — 3:1. Встреча состоялась на стадионе NRG-стэдиум в Хьюстоне (США).
Корентин Толиссо забил первый гол на 15-й минуте. До перерыва счёт оставался неизменным, а на 67-й минуте отличился Роберт Левандовски. Через две минуты Серж Гнабри сделал преимущество мюнхенцев разгромным — 3:0. Родриго удалось отыграть один мяч на 85-й минуте. При этом на 81-й минуте «Бавария» осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил Свен Ульрайх.
Отметим, что «Бавария» в первом туре проиграла лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:2, а для «Реала» этот матч стал первым на турнире. Немцев 24 июля ждёт встреча с «Миланом». Мадридский клуб в тот же день сыграет с «Арсеналом», а 27 июля проведёт дерби с «Атлетико».
- 21 июля 2019
-
06:26
-
05:54
-
05:24
-
05:23
-
05:16
-
04:47
-
04:26
-
04:01
-
03:15
-
03:04
-
02:50
-
02:11
-
01:59
-
01:28
-
01:11
-
01:05
-
00:58
-
00:52
-
00:47
-
00:47
-
00:40
-
00:30
-
00:26
-
00:19
-
00:13
-
00:10
- 20 июля 2019
-
23:55
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:26
-
23:03
-
22:54
-
22:46
-
22:34