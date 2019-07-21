Голевая феерия и удаление Ульрайха — в видеообзоре матча «Бавария» — «Реал»

В матче Международного кубка чемпионов мюнхенская «Бавария» уверенно победила мадридский «Реал» — 3:1. Встреча состоялась на стадионе NRG-стэдиум в Хьюстоне (США).



Корентин Толиссо забил первый гол на 15-й минуте. До перерыва счёт оставался неизменным, а на 67-й минуте отличился Роберт Левандовски. Через две минуты Серж Гнабри сделал преимущество мюнхенцев разгромным — 3:0. Родриго удалось отыграть один мяч на 85-й минуте. При этом на 81-й минуте «Бавария» осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил Свен Ульрайх.



Отметим, что «Бавария» в первом туре проиграла лондонскому «Арсеналу» со счётом 1:2, а для «Реала» этот матч стал первым на турнире. Немцев 24 июля ждёт встреча с «Миланом». Мадридский клуб в тот же день сыграет с «Арсеналом», а 27 июля проведёт дерби с «Атлетико».