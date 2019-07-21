Дубль Нкетиа и гол Уиллока — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Фиорентина»

В матче Международного кубка чемпионов лондонский «Арсенал» разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0 благодаря голам молодых форвардов команды. Встреча состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США). Матч посетили около 74 тысяч зрителей.



На 15-й минуте Эдвард Нкетиа стал автором первого гола в этой игре. Через 50 минут нападающий английского клуба оформил дубль, а на 89-й минуте Джозеф Уиллок сделал счёт разгромным. Отметим, что три дня назад Нкетиа забил победный мяч в ворота мюнхенской «Баварии» в первом туре турнира. Этот гол стал дебютным для Нкетиа для Нкетиа за основную команду «Арсенала».

В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Реалом», а «Фиорентина» — с «Бенфикой». Матчи состоятся 24 и 25 июля мск соответственно.