Дубль Нкетиа и гол Уиллока — в видеообзоре матча «Арсенал» — «Фиорентина»
В матче Международного кубка чемпионов лондонский «Арсенал» разгромил «Фиорентину» со счётом 3:0 благодаря голам молодых форвардов команды. Встреча состоялась на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте (США). Матч посетили около 74 тысяч зрителей.
На 15-й минуте Эдвард Нкетиа стал автором первого гола в этой игре. Через 50 минут нападающий английского клуба оформил дубль, а на 89-й минуте Джозеф Уиллок сделал счёт разгромным. Отметим, что три дня назад Нкетиа забил победный мяч в ворота мюнхенской «Баварии» в первом туре турнира. Этот гол стал дебютным для Нкетиа для Нкетиа за основную команду «Арсенала».
В следующем туре «Арсенал» сыграет с «Реалом», а «Фиорентина» — с «Бенфикой». Матчи состоятся 24 и 25 июля мск соответственно.
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