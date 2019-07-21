Боатенг покинул сборы «Баварии» в США и улетел в Германию

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг завершил американский сбор своей команды раньше предполагаемого срока. 30-летний немец покинул расположение команды после матча Международного кубка чемпионов в Хьюстоне (США), в котором мюнхенцы уверенно обыграли мадридский «Реал» — 3:1.



В клубе заявили, что причиной отъезда стали личные причины. Детали не раскрываются. Защитник вылетел на родину и будет тренироваться в Мюнхене индивидуально. Боатенг присоединится к команде 25 июля, говорится в сообщении Bild.



По версии издания, одной из основных причин отъезда из США является возможный уход игрока из клуба и переговоры с другими командами. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге не дал чёткого ответа о будущем защитника: «Он действительно подготовился к этой поездке, приехал с хорошими показателями веса, уже немного подготовившись к началу тренировок. Нам нужно посмотреть, что будет происходить в ближайшие несколько недель на трансферном рынке, а затем мы с ним решим, что будем делать».

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