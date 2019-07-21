Кононов впервые в карьере не проиграл Карпину

Вчера, 20 июля, московский «Спартак» сыграл вничью в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:2.
Главный тренер красно-белых Олег Кононов впервые избежал поражения от команды Валерия Карпина, который возглавляет жёлто-синих.
До вчерашней встречи специалисты встречались три раза. В сезоне-2013/14 «Спартак» Карпина со счётом 3:2 обыграл «Краснодар» Кононова в чемпионате России. В минувшей кампании Кононов потерпел два поражения от команды Карпина в РПЛ в качестве наставника тульского «Арсенала» (0:1) и «Спартака» (1:2).
«Спартак» вместе с «Ростовом» и «Арсеналом» после двух туров находится в группе лидеров Премьер-Лиги. У каждой команды по четыре очка.
- 21 июля 2019
-
09:42
-
09:41
-
09:33
-
09:24
-
08:34
-
07:09
-
06:26
-
05:54
-
05:24
-
05:23
-
05:16
-
04:47
-
04:26
-
04:01
-
03:15
-
03:04
-
02:50
-
02:11
-
01:59
-
01:28
-
01:11
-
01:05
-
00:58
-
00:52
-
00:47
-
00:47
-
00:40
-
00:30
-
00:26
-
00:19
-
00:13
-
00:10
- 20 июля 2019
-
23:55
-
23:35
-
23:34