Кононов впервые в карьере не проиграл Карпину

Вчера, 20 июля, московский «Спартак» сыграл вничью в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 2:2.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов впервые избежал поражения от команды Валерия Карпина, который возглавляет жёлто-синих.

До вчерашней встречи специалисты встречались три раза. В сезоне-2013/14 «Спартак» Карпина со счётом 3:2 обыграл «Краснодар» Кононова в чемпионате России. В минувшей кампании Кононов потерпел два поражения от команды Карпина в РПЛ в качестве наставника тульского «Арсенала» (0:1) и «Спартака» (1:2).

«Спартак» вместе с «Ростовом» и «Арсеналом» после двух туров находится в группе лидеров Премьер-Лиги. У каждой команды по четыре очка.