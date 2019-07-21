Иньеста: хотел играть в «Барселоне» до окончания карьеры

Испанский хавбек японского «Виссел Кобе» Андрес Иньеста поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с каталонской «Барселоной», который состоится 27 июля.



«Много раз говорил, что хотел бы продолжить играть в «Барселоне» до окончания карьеры вместе со всеми моими друзьями на великолепном стадионе «Камп Ноу». Но в жизни бывают моменты, когда нужно принимать решение. Я уже принял одно в 12 лет, уехав в академию, и вновь принял непростое решение год назад при поддержке семьи. Приехал в Японию, чтобы продолжать наслаждаться футболом, и это то, чем я здесь занимаюсь, потому что мне это нравится больше всего.



Любопытно, что через год после того, как приехал сюда, «Барселона» посещает мой нынешний город. Без сомнения, это будет особенная игра для всех. Будет странно, когда Бускетс, Альба и Ракитич будут со мной на разных сторонах. Странно играть против команды всей моей жизни. Этот день обещает быть эмоциональным», — приводит слова Иньесты официальный сайт «Барселоны».