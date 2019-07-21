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Три гола и эффектные сейвы — в видеообзоре матча «Бенфика» — «Гвадалахара»

Три гола и эффектные сейвы — в видеообзоре матча «Бенфика» — «Гвадалахара»
Футбол / Прочие турниры 0

Лиссабонская «Бенфика» провела матч Международного кубка чемпионов с мексиканской «Гвадалахарой». Встреча состоялась в Санта-Кларе (Калифорния, США) на стадионе «Ливайс» и завершилась со счётом 3:0 в пользу португальского клуба.

Автором первого мяча стал нападающий Рауль де Томас на 4-й минуте. В середине второго тайма преимущество «Бенфики» увеличил полузащитник Рафаэл Силва. Спустя три минуты ещё один мяч в ворота «Гвадалахары» отправил форвард Харис Сеферович.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В следующем матче «Гвадалахара» 24 июля сыграет с мадридским «Атлетико», а «Бенфика» на следующий день встретится с «Фиорентиной».

«Бенфика» — действующий чемпион португальской Примейры. В минувшем сезоне лиссабонская команда одержала 28 побед, 3 раза сыграла вничью и потерпела 3 поражения.

Международный кубок чемпионов
20 июля 2019, суббота. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
3 : 0
Гвадалахара Чивас
Гвадалахара, Мексика
1:0 – Де Томас – 4, 2:0 – Силва – 70, 3:0 – Сеферович – 73
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