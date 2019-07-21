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Росгвардия прокомментировала инцидент с болельщиками «Спартака»

Росгвардия прокомментировала инцидент с болельщиками «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области рассказали об инциденте с болельщиками московского «Спартака», который произошёл после окончания матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).

«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролерам-распорядителям», — сказали в Росгвардии корреспонденту «Чемпионата» Богдану Горбунову.

Напомним, один из очевидцев инцидента рассказал «Чемпионату», что сотрудники ОМОНа били фанатов «Спартака» дубинками и электрошокерами, при этом досталось даже лежащим.

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