Росгвардия прокомментировала инцидент с болельщиками «Спартака»
В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) по Ростовской области рассказали об инциденте с болельщиками московского «Спартака», который произошёл после окончания матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:2).
«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролерам-распорядителям», — сказали в Росгвардии корреспонденту «Чемпионата» Богдану Горбунову.
Напомним, один из очевидцев инцидента рассказал «Чемпионату», что сотрудники ОМОНа били фанатов «Спартака» дубинками и электрошокерами, при этом досталось даже лежащим.
Лежащих людей били дубинками. Дикость после матча в Ростове
Давно такого не было, и вот опять.
- 21 июля 2019
-
11:09
-
11:03
-
10:53
-
10:37
-
10:26
-
10:23
-
10:00
-
09:57
-
09:42
-
09:41
-
09:33
-
09:24
-
08:34
-
07:09
-
06:26
-
05:54
-
05:24
-
05:23
-
05:16
-
04:47
-
04:26
-
04:01
-
03:15
-
03:04
-
02:50
-
02:11
-
01:59
-
01:28
-
01:11
-
01:05
-
00:58
-
00:52
-
00:47
-
00:47
-
00:40
Партнерский контент