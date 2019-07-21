Гол Карраско прямым ударом с углового — в обзоре матча «Тэда» — «Далянь Ифан»

В матче 19-го тура китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда» принимал «Далянь Ифан». Встреча состоялась в Тяньцзине на стадионе «Тяньцзинь Олимпик Центр» и завершилась со счётом 3:3.
Автором первого гола стал полузащитник «Далянь Ифан» Янник Карраско, забивший прямым ударом с углового на 26-й минуте. До перерыва «Тяньцзинь Тэда» вышел вперёд — отличились нападающие Сандро Вагнер и Франк Ачеампонг.
На 49-й минуте Карраско сравнял счёт, реализовав пенальти. В середине второго тайма Ачеампонг оформил дубль. Ничью гостям принёс нападающий Саломон Рондон, отправив мяч в ворота соперника на 85-й минуте.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Далянь Ифан», набрав 24 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Китая, «Тяньцзинь Тэда» (23) — на 10-м.
- 21 июля 2019
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