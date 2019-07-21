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Гол Карраско прямым ударом с углового — в обзоре матча «Тэда» — «Далянь Ифан»

Гол Карраско прямым ударом с углового — в обзоре матча «Тэда» — «Далянь Ифан»
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 19-го тура китайской Суперлиги «Тяньцзинь Тэда» принимал «Далянь Ифан». Встреча состоялась в Тяньцзине на стадионе «Тяньцзинь Олимпик Центр» и завершилась со счётом 3:3.

Автором первого гола стал полузащитник «Далянь Ифан» Янник Карраско, забивший прямым ударом с углового на 26-й минуте. До перерыва «Тяньцзинь Тэда» вышел вперёд — отличились нападающие Сандро Вагнер и Франк Ачеампонг.

На 49-й минуте Карраско сравнял счёт, реализовав пенальти. В середине второго тайма Ачеампонг оформил дубль. Ничью гостям принёс нападающий Саломон Рондон, отправив мяч в ворота соперника на 85-й минуте.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Далянь Ифан», набрав 24 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Китая, «Тяньцзинь Тэда» (23) — на 10-м.

Китай - Суперлига. 19-й тур
20 июля 2019, суббота. 14:35 МСК
Тяньцзинь Тэда
Тяньцзинь
3 : 3
Далянь Ифан
Далянь
0:1 – Карраско – 26, 1:1 – Вагнер – 32, 2:1 – Ачеампонг – 34, 2:2 – Карраско – 49, 3:2 – Ачеампонг – 70 (пен), 3:3 – Рондон – 85
Удаления: нет – Шэн, 69
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