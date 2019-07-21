«Урал» — «Ахмат»: прямой эфир матча начнётся 21 июля в 14:00
Сегодня, 21 июля, на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Урал» — «Ахмат». Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.
Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Урал» — «Ахмат» на «Чемпионате»
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец. В роли его ассистентов выступят Николай Ерёмин и Валентин Мурашов. Резервный рефери — Сергей Лапочкин.
С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
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