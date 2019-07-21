«Ювентус» опережает «ПСЖ» в борьбе за защитника «Тоттенхэма» Роуза

Туринский «Ювентус» является главным фаворитом в борьбе за левого защитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуза. Об этом сообщает Football Italia.



Ранее главным претендентом на англичанина назывался «ПСЖ». Однако после неудачи с другим защитником «шпор» Кираном Триппьером «Ювентус» по инициативе главного тренера Мауриццио Сарри переключился на Роуза.



29-летний англичанин хочет конкурировать за место в основе «шпор», но рассмотрит вариант с уходом из клуба, если получит привлекательное предложение. Руководство «Тоттенхэма» хочет выручить £ 20 млн (€ 22,3 млн) с продажи Роуза, которого купило у «Лидс Юнайтед» за £ 1 млн (€ 1,1 млн) в 2007 году.



В минувшем сезоне звщитник, выступая за «шпор», отдал 5 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2021 года.

«ПСЖ» опережает конкурентов в борьбе за Роуза