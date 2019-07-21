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«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах о трансфере Н. Пепе

«Манчестер Юнайтед» продвинулся в переговорах о трансфере Н. Пепе
Футбол / Англия 0

Переговоры «Манчестер Юнайтед» и «Лилля» о трансфере нападающего Николя Пепе находятся на продвинутой стадии. Французский клуб оценивает 24-летнего ивуарийца в £ 70 млн (€ 77,9 млн), сообщает The Times.

На приобретении Пепе настаивает главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер.

Конкурентами «Юнайтед» в борьбе за Николя являются лондонский «Арсенал», «Ливерпуль» и «Эвертон». Игроком интересуются также клубы итальянской Серии А и испанской Примеры.

В минувшем сезоне Пепе, выступая за «Лилль», забил 23 гола и отдал 12 результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Контракт форварда рассчитан до 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «МЮ» начал переговоры о трансфере нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы.

За игрока «Лилля» топ-клубы готовы отдать 80 млн. Что в нём такого?
У Николя Пепе 22 гола и 11 ассистов в Лиге 1. «Ливерпуль», «Барселона» и «Боруссия» заинтересованы.
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