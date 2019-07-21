Спортивный директор «ПСЖ»: предложений от «Барселоны» по Неймару не поступало

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал слухи о возвращении бразильского форварда Неймара из стана парижан в каталонскую «Барселону». По его словам, официальных предложений по трансферу от сине-гранатовых не поступало.



«Ничего нового с тех пор, как мы разговаривали в последний раз. Ничего. Дело не сдвинулось с места, и конкретного предложения по Неймару нет. Сейчас он с нами и является игроком «ПСЖ», — приводит слова спортивного директора парижан Mundo Deportivo.



Ранее сообщалось, что «Барселона» в скором времени планирует сделать хорошее предложение, которое будет включать деньги и игроков. В испанском клубе надеются, что действующие чемпионы французской Лиги 1 согласятся снизить финансовые запросы. Каталонцы рассчитывают, что на это повлияют не лучшие отношения между Неймаром и руководством «ПСЖ».

Неймар уверен, что «Барселона» скоро сделает заманчивое предложение «ПСЖ»