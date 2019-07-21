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Деспотович получил в подарок футболку Акинфеева и назвал вратаря легендой

Деспотович получил в подарок футболку Акинфеева и назвал вратаря легендой
Футбол / РПЛ 0

Сербский нападающий «Оренбурга» Джордже Деспотович перед выездным матчем 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (1:2) получил в подарок долгожданную футболку голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева.

«Лучший человек и один из лучших вратарей в мире! Три месяца назад попросил у него футболку, но он тогда об этом забыл. Вчера перед игрой он подарил мне футболку. Игорь — легенда! Спасибо. Вчера в конце матча он вытащил команду и сделал сейв, когда я оказался с ним один ни один. Браво», — написал Деспотович на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Джордже Деспотовича в «Инстаграме».

В 3-м туре чемпионата России «Оренбург» примет «Зенит» из Санкт-Петербурга, а ЦСКА дома встретится с московским «Локомотивом». Оба матча состоятся 28 июля.

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