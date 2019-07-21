«Ростов» попрощался с Гацканом, выступавшим за клуб в течение 11 лет

После матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и московским «Спартаком» прошли проводы многолетнего лидера и капитана хозяев Александра Гацкана, выступавшего за клуб с 2008 года.



Молдавский хавбек совершил круг почёта вместе с болельщиками, после чего поклонники начали качать футболиста. Затем они пронесли его до фанатской трибуны «Ростова», где Гацкан исполнил несколько кричалок с болельщиками. Видео прощания с игроком можно посмотреть на «Чемпионате».

Хавбек выступает в составе «Ростова» с 2008 года. За это время он провёл в составе ростовского клуба 314 матчей и забил 24 мяча. Вместе с «Ростовом» Гацкан стал обладателем Кубка России в сезоне-2013/14. Ранее молдавский полузащитник выступал в составе таких клубов, как «Спартак» и «Рубин». Также он играл за национальную команду Молдавии с 2005 по 2018 год.



По информации футбольного агента Алекся Сафонова, Гацкан продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов».

Агент сообщил о переходе Гацкана в «Крылья Советов»