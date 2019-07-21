Т. Алькантара: Бэйл? В «Баварии» будут рады любому топ-игроку
Полузащитник «Баварии» Тьяго Алькантара поделился мнением о возможном переходе в мюнхенский клуб вингера мадридского «Реала» Гарета Бэйла.
«Буду рад любому топ-игроку, который хочет выступать за «Баварию». Мы с радостью откроем двери клуба. Бэйл действует на схожих позициях с Роббеном и Рибери, которые покинули «Баварию». Если Гарет хочет продолжить карьеру в нашей команде, мы будем ему рады, как и любому другому топ-футболисту», — приводит слова Алькантары Sky Sports.
Бэйл выступает за мадридцев с 2013 года. В минувшем сезоне 30-летний вингер забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах на клубном уровне. Контракт валлийского игрока со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2022 года.
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