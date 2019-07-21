Ибрагимович — о легендарном голе Англии: кто ещё смог бы так? Только сумасшедший

Шведский футболист Златан Ибрагимович поделился воспоминаниями о легендарном голе через себя в товарищеском матче со сборной Англии в 2012 году.
Давая интервью журналисту ESPN, форвард перебил собеседника, когда тот начал говорить о странных поступках в карьере игрока. «Например, гол англичанам?» — спросил Ибрагимович. Журналист ответил одобрительно, на что швед сказал: «Вот видишь?! Я знаю будущее. А теперь скажи мне, сколько бы человек могли это сделать».
Не дожидаясь ответа, Ибрагимович сказал: «Только сумасшедшие! Я знал, что вратарь будет играть головой, это был его единственный шанс. У меня было два варианта: либо бежать на него, либо ждать, когда мяч сам ко мне придёт. Поэтому, когда он прыгнул, я отступил, потому что знал, что он попытается отправить мяч мне за спину».
Видео гола можно посмотреть в официальном аккаунте сборной Англии на YouTube.
- 21 июля 2019
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