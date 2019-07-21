Пьянич: никогда не думал об уходе из «Ювентуса»
Полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич сказал, что его всё устраивает в нынешней команде.
«В футболе Маурицио Сарри важна позиция, на которой я играю. Моя цель — коснуться мяча 150 раз за матч. Но на самом деле не важно, будет у меня 120 касаний или 150. Главное — хорошо играть, помогать партнёрам по команде и демонстрировать красивый футбол.
Нам будет весело в этой команде. Никогда не думал об уходе из «Ювентуса». У меня были невероятные отношения с Массимилиано Аллегри, мы смеялись над всеми слухами. Очень счастлив в Турине. Вокруг меня фантастические футболисты, которым я хочу помочь стать ещё лучше.
Мечта — выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне и во всех последующих, пока играю здесь», — приводит слова Пьянича La Stampa.
Пьянич: я мог играть за сборную Франции
- 21 июля 2019
-
14:11
-
14:05
-
13:55
-
13:54
-
13:36
-
13:28
-
13:22
-
13:04
-
13:04
-
12:57
-
12:48
-
12:42
-
12:36
-
12:29
-
12:26
-
12:14
-
11:40
-
11:29
-
11:20
-
11:09
-
11:03
-
10:53
-
10:37
-
10:26
-
10:23
-
10:00
-
09:57
-
09:42
-
09:41
-
09:33
-
09:24
-
08:34
-
07:09
-
06:26
-
05:54
Партнерский контент