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Пьянич: никогда не думал об уходе из «Ювентуса»

Пьянич: никогда не думал об уходе из «Ювентуса»
Футбол / Италия 0

Полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич сказал, что его всё устраивает в нынешней команде.

«В футболе Маурицио Сарри важна позиция, на которой я играю. Моя цель — коснуться мяча 150 раз за матч. Но на самом деле не важно, будет у меня 120 касаний или 150. Главное — хорошо играть, помогать партнёрам по команде и демонстрировать красивый футбол.

Нам будет весело в этой команде. Никогда не думал об уходе из «Ювентуса». У меня были невероятные отношения с Массимилиано Аллегри, мы смеялись над всеми слухами. Очень счастлив в Турине. Вокруг меня фантастические футболисты, которым я хочу помочь стать ещё лучше.

Мечта — выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне и во всех последующих, пока играю здесь», — приводит слова Пьянича La Stampa.

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