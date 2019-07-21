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Бурмистров: с «Зенитом» у «Сочи» на 100% будет битва

Бурмистров: с «Зенитом» у «Сочи» на 100% будет битва
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров поделился ожиданиями от домашнего матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Все слышат это, все знают и читают в прессе, что с «Сочи» и «Зенитом» всё решено. Но я в таких делах никогда не участвовал и не буду.

Любой трезвомыслящий футболист понимает, что завтра к нему могут подойти и сказать: «Ты сдаёшь матч», — и всё, карьера закончена.

Наверное, во второй лиге или в КФК это ещё возможно, но в РПЛ нереально. И даю слово, что не слышал ни одного сомнения в команде насчёт того, играть в полную силу или нет.

С «Зенитом» на 100% будет битва. Будем играть на победу. Тем более перед нашими фанатами», — сказал Бурмистров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Матч «Сочи» — «Зенит» состоится сегодня, 21 июля, в Сочи на стадионе «Фишт», начало — в 21:30 мск.

«Говорят, что мы отдадим «Зениту» 6 очков. Но я даю слово: будет битва»
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