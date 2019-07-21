Вл. Газзаев подал в отставку с поста главного тренера «Тобола»

Российский футбольный специалист Владимир Газзаев покинул должность наставника казахстанского футбольного клуба «Тобол». Ранее на этой неделе команда Газзаева вылетела из Лиги Европы, дважды сыграв вничью с люксембургским «Женессом» в 1-м квалификационном раунде турнира (0:0, 1:1).

«Главный тренер Владимир Газзаев подал в отставку в связи с новым вектором развития костанайского клуба. Пост также покидает ассистент главного тренера Николай Латыш.

«Тобол» благодарит Владимира Газзаева и его штаб за работу, проделанную в клубе, и желает удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Тобола».

Владимир Газзаев, сын бывшего главного тренера национальной команды России Валерия Газзаева, возглавил «Тобол» в начале 2019 года.