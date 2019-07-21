Дивеев: хотели взять реванш у «Оренбурга». Весной Марио удалили ни за что

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев подвёл итоги матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «армейцы» обыграли «Оренбург» со счётом 2:1.



«Считаю, могли забить больше, выиграть 3:0 или 4:0. Сами ищем себе приключения. Первый гол ни из-за чего, второй нам могли забить в концовке, если бы не Игорь Акинфеев. Надо быть сконцентрированными на каждой минуте, чтобы не было таких моментов у наших ворот. Сигурдссон мог ещё забить, у меня тоже был момент. Ничего, работаем.



После Самары настроения вообще не было. В итоге 0:2, как будто вообще не подъехали на игру. Хотели обыграть «Оренбург», потому что весной уступили им — 2:3, было удаление Марио Фернандеса ни за что. Получается, отыгрались — 2:1!» — приводит слова Дивеева официальный сайт ЦСКА.

Сигурдссон: у «Оренбурга» не было шансов, кроме концовки, когда спас Акинфеев