«Локомотив» — «Тамбов»: прямой эфир матча начнётся 21 июля в 16:30

Сегодня, 21 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Тамбов». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Локомотив» — «Тамбов» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев и Дмитрий Березнев. Резервный рефери — Роман Сафьян.

С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».