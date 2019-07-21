«Локомотив» — «Тамбов»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 21 июля в 16:30

Сегодня, 21 июля, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоится матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Локомотив» — «Тамбов». Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Обслужит игру бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым из Ижевска. В роли его ассистентов выступят Роман Усачев и Дмитрий Березнев. Резервный рефери — Роман Сафьян.

В 1-м туре чемпионата России «Тамбов» на выезде потерпел поражение в матче с «Зенитом» из Санкт-Петербурга (1:2), а «Локомотив» дома сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1).

Следить за положением команд в турнирной таблице Премьер-Лиги можно на «Чемпионате». Календарь российского первенства доступен здесь.