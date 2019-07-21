Бурмистров: мне чуть не ампутировали запястье из-за инцидента в ночном клубе

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров рассказал, как чуть не лишился запястья, когда играл за «Краснодар».

«Днём пошли с одним из одноклубников и нашими жёнами покататься на лошадях, а в итоге, как это иногда бывает, оказались в ночном клубе. Всё было обычно, весело, танцевали — и вдруг у друга с охранником начался какой-то движняк. Они его не узнали, тогда я подошёл и сказал секьюрити, что человек он непростой, поэтому лучше успокоиться и свести ситуацию на нет. Прямо в этот момент мне со спины в руку прилетел стакан. Кидал-то друг в охранника, а попал мне в руку. Смотрю, а на запястье большая дырка, кровь хлещет, пока до больницы добрались — потеря большая была. Так ещё и ночь, в клинике какие-то интерны сумасшедшие, которые кое-как всё зашили.

В общем, что-то пошло не так, потому что весь месяц было плохо — слабость, температура. Я толком не мог тренироваться, но терпел, выходил, играл, хотя ноги подкашивались. И вот в одном матче должен был выходить на замену. Меня готовят, а я отвечаю, что просто не могу встать со скамейки, потому что очень плохо, голова кружится. Тогда меня срочно отправили к хирургу. Он разрезал, а из руки потёк гной, сгустки крови — всё подряд. В общем, ещё немного, и запястье пришлось бы ампутировать», — сказал Бурмистров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.