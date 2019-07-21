Андре Силва близок к переходу в «Монако»

Нападающий итальянского «Милана» Андре Силва в скором времени может пополнить состав «Монако», сообщается на сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По его информации, футболист уже договорился с французским клубом об условиях соглашения. Теперь обсуждением трансфера занимаются представители команд.
«Милан» заинтересован в этом переходе, поскольку планирует подписать правого вингера мадридского «Атлетико» Анхеля Корреа. Стоимость трансфера игрока «матрасников» оценивается в € 55 млн, поэтому миланскому клубу необходимо продавать футболистов в это трансферное окно. Команду также может покинуть Патрик Кутроне, которым активно интересуется английский «Вулверхэмптон».
Андре Силва перешёл в «Милан» из «Порту» летом 2017 года, однако после неудачного первого сезона в Италии россонери отправили его в аренду в «Севилью». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Силва принял участие в 23 матчах, в которых отметился девятью голами.
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