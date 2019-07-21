«Наполи» рассматривает Фекира в качестве альтернативы Хамесу

Руководство «Наполи» рассматривает вариант с приобретением атакующего полузащитника «Лиона» Набиля Фекира. Главная цель боссов клуба из Неаполя — Хамес Родригес, однако возникшие трудности в переговорах с мадридском «Реалом» заставили их искать альтернативу, сообщает L’Équipe.

«Наполи» уже сделал предложение Фекиру о контракте. Ожидается, что в ближайшее время неаполитанцы начнут переговоры о трансфере с «Лионом». В услугах французского игрока заинтересованы также «Валенсия» и «Бетис».

Фекир выступает за основную команду «Лиона» с 2013 года. В минувшем сезоне 26-летний хавбек забил 12 мячей и отдал 9 результативных передач в 39 матчах на клубном уровне. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.