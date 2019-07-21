Бразильский защитник Филипе Луис попрощался с «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» не будет продлевать контракт с бразильским защитником Филипе Луисом. Предыдущее соглашение 33-летнего футболиста с испанской командой истекло. В клубе провели церемонию проводов игрока, которая состоялась на стадионе «Ванда Метрополитано».



«Для меня было честью являться частью лучшего периода в истории этого клуба. Я хочу поблагодарить всех. За эти годы мы наслаждались великолепными моментами. Сегодня счастливый день, потому что я отдал всего себя этому клубу. Я вернусь в будущем, а это лишь прощание в качестве игрока», — приводит слова Луиса на церемонии прощания официальный сайт «Атлетико».

Бразилец выступал за мадридский клуб с 2010 по 2014 год, а затем вернулся в 2015 году. Он провёл в составе «Атлетико» 333 матча. Защитник завоевал семь трофеев: чемпионат Испании, Кубок Испании, дважды Лигу Европы и трижды Суперкубок УЕФА.