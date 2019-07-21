Рыжиков: в «Крыльях» иногда называют старичком. Говорят, что уже скрипеть начал

38-летний вратарь «Крыльев Советов» Сергей Рыжиков поделился мыслями о своём спортивном долголетии и рассказал об отношении партнёров по команде.
Мои года — моё богатство, как говорится. Накопленный опыт, набитые шишки, пропущенные голы, жизненный опыт — всё это мне помогает играть. Физически чувствую себя нормально, люблю своё дело. Так что как минимум годик ещё поиграем.
Уход Корниленко и возвращение Анюкова меня, наоборот, только подстёгивают. Думаю про себя: «Вот, подсоберись-ка, Серёжка, ещё год нужно поиграть». У клуба есть должок перед болельщиками, поэтому нужно выполнять свои задачи и отдавать игре все силы, чтобы по 25-26 тысяч приходило на стадион, как в матче первого тура с ЦСКА.
Ко мне великолепно относятся и тренерский штаб, и игроки. В «Крыльях» ребята уважают, прислушиваются к советам. Да, местами и подтрунивают, называют старичком. Сегодня вот на тренировке бежали, а у меня бутсы скрипят. И они мне говорят: «Ого, Серёж, ты уже скрипеть начал», — приводит слова Рыжикова «Реальное время».
- 21 июля 2019
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