Кокорин: на воле не ел никогда колбасу, шоколадки — в колонии есть возможность

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что вместе с бывшим полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым старается следить за весом в колонии.

«Я на воле не ел никогда колбасу, шоколадки. Позволял себе редко. Здесь есть возможность. То есть мы следим за весом, да. Стараемся всегда. Причём будто, не знаю, как модели», — приводят слова Кокорина «Вести».

В начале октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.