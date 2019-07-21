Директор колонии: шампанское Кокорину и Мамаеву нельзя

Директор колонии, в которой отбывают наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, рассказал о правилах для заключённых и продуктах, которыми их кормят.



«У них есть какой-то особый рацион? Особого рациона у них не будет, будут есть то, что положено осуждённым. Шампанское нельзя? Нет, шампанское нельзя. Вообще никакого алкоголя, алкоголь запрещён вообще, даже квас запрещён, потому что там тоже содержится алкоголь. Минералка, соки, воды», — приводят слова директора колонии «Вести».



В начале октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Кокорин: на воле не ел никогда колбасу, шоколадки — в колонии есть возможность