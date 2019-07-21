Директор колонии: Кокорин и Мамаев — без Интернета, и со мной они не договорятся

Директор колонии, в которой отбывают сроки нападающий «Зенита» Александр Кокорин и бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, рассказал о жизни футболистов.

«Они рядом. У Александра больная нога, поэтому было решено поселить его на первый этаж. Если бы они сказали, что не хотят быть вместе, надоели друг другу в изоляторе, то мы бы их разбросали по разным отрядам. А так — вместе, пожалуйста. Им будем легче входить в эту жизнь. Телефон — по карточке. Без интернета. Нельзя ли договориться? Со мной они не договорятся», — приводят слова директора колонии «Вести».

В начале октября 2018 года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий участвовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека. 8 мая Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.