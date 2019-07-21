«Урал» разгромил «Ахмат» в матче 2-го тура РПЛ

В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Счёт открыл нападающий Владимир Ильин, отличившийся на второй добавленной к первому тайму минуте после передачи хавбека Рафала Аугустыняка. В начале второй половины преимущество «Урала» увеличил полузащитник Отман Эль-Кабир. На 78-й минуте хавбек Юрий Бавин довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал защитник Михаил Меркулов.
«Урал» одержал вторую победу подряд на старте сезона-2019/20. В 1-м туре команда Дмитрия Парфёнова обыграла «Уфу» (3:2). Для «Ахмата» это поражение стало первым в этой кампании. В первом туре грозненский клуб оказался сильнее «Краснодара» (1:0).
- 21 июля 2019
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