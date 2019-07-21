Вела: я лучше Ибрагимовича прямо сейчас

Форвард «Лос-Анджелеса» Карлос Вела прокомментировал слова нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича. После недавнего дерби, завершившегося победой «Гэлакси» со счётом 3:2, швед сказал, что он лучше не только мексиканца, но и любого другого игрока MLS.

«Сравнивать меня и Ибрагимовича — неуважительно по отношению к нему. Но если посмотреть на статистику и забыть о возрасте, я буду лучше него прямо сейчас. А в остальном Златан — это Златан, только Лионель Месси и Криштиану Роналду лучше, чем он», — приводит слова Велы Goal.

Карлос, забив 21 гол, лидирует в гонке бомбардиров MLS, Ибрагимович (16) занимает второе место.

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