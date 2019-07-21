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Гол Кейна с центра поля принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Ювентусом»

Гол Кейна с центра поля принёс «Тоттенхэму» победу в матче с «Ювентусом»
Футбол / Англия 0

В Сингапуре на «Национальном стадионе» состоялся матч Международного кубка чемпионов «Ювентус» — «Тоттенхэм Хотспур». Победу со счётом 3:2 одержала лондонская команда.

Автором первого гола стал полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела, отличившийся на 30-й минуте. В начале второго тайма счёт сравнял нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, а спустя четыре минуты форвард Криштиану Роналду вывел туринцев вперёд. На 65-й минуте счёт вновь стал равным — мяч в ворота итальянского клуба отправил хавбек Лукас Моура. Победу «шпорам» принёс нападающий Гарри Кейн, отличившийся ударом с центра поля в добавленное ко второй половине время.

В следующем матче «Ювентус» 24 июля сыграет с миланским «Интером», а «Тоттенхэм» на следующий день встретится с «Манчестер Юнайтед».

Видео гола доступно в «твиттере» Кейна.

Международный кубок чемпионов
21 июля 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Ювентус
Турин, Италия
2 : 3
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 – Ламела – 30, 1:1 – Игуаин – 56, 2:1 – Роналду – 60, 2:2 – Лукас Моура – 65, 2:3 – Кейн – 90+3
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