Влашич: подумал: «Нет! Опять это случится с нами?» И тут Игорь делает сейв!

Хавбек московского ЦСКА Никола Влашич поделился эмоциями после победы в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:1).



«Мой гол? Мы обсуждали это с тренером. Он сказал мне, где я должен получать мяч, и попросил идти в обводку, потому что это может изменить игру. Я старался выполнять эти указания. Рад, что забил первый гол сезона для ПФК ЦСКА. Надеюсь, их будет ещё много!



Сейв Акинфеева? Была передача в штрафную, и я увидел, что мяч летит прямо на того парня. Подумал: «Нет! Опять это случится с нами?» Ведь мы столько уже напропускали в последние минуты… И тут Игорь делает сейв! Эмоций было много, но я был скорее зол, потому что мы не должны были позволить даже подать, не то что пробить», — приводит слова Влашича официальный сайт ЦСКА.

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