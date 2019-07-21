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РПЛ продолжит проверку инцидента после матча «Ростов» — «Спартак»

РПЛ продолжит проверку инцидента после матча «Ростов» — «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Российская Премьер-Лига продолжит проверку инцидента с гостевыми болельщиками после 2-го матча чемпионата России «Ростов» — «Спартак» (2:2).

«В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, связанными с инцидентом после матча 2-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак», проверка, проводимая лигой, будет продолжена. По итогам разбирательства Премьер-Лига даст оценку случившемуся», — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой РПЛ.

Напомним, после окончания встречи в подтрибунном помещении стадиона «Ростов Арена», где проходила игра, началась давка, вызванная конфликтом между болельщиками гостевой команды и представителями правоохранительных органов. В ходе столкновения омоновцы наносили фанатам удары резиновыми дубинками.

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