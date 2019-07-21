Григорян объяснил свой приход на телешоу за сутки до матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян объяснил, почему он пришёл на телеэфир накануне матча 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Я вам скажу так: я не интересовался, смотрели представители другой команды эфир с моим участием перед игрой или нет. Могу заявить следующее: меня пригласили на эфир, и я сам вправе выбирать, что мне делать за день до игры. Могу точно сказать: за день до игры водку не пью, не грешу, каких-то действий, порочащих мою личность, не осуществляю. А прийти на «Матч ТВ» — это для меня нормальная вещь, потому что в сложный момент моей жизни именно этот телеканал меня приютил и пригрел», — рассказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Локомотив» — «Тамбов» начался в 16:30 мск. В данный момент в матче перерыв. После первого тайма «Локомотив» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.