Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Григорян объяснил свой приход на телешоу за сутки до матча с «Локомотивом»

Григорян объяснил свой приход на телешоу за сутки до матча с «Локомотивом»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян объяснил, почему он пришёл на телеэфир накануне матча 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

«Я вам скажу так: я не интересовался, смотрели представители другой команды эфир с моим участием перед игрой или нет. Могу заявить следующее: меня пригласили на эфир, и я сам вправе выбирать, что мне делать за день до игры. Могу точно сказать: за день до игры водку не пью, не грешу, каких-то действий, порочащих мою личность, не осуществляю. А прийти на «Матч ТВ» — это для меня нормальная вещь, потому что в сложный момент моей жизни именно этот телеканал меня приютил и пригрел», — рассказал Григорян в эфире телеканала «Матч Премьер».

Матч «Локомотив» — «Тамбов» начался в 16:30 мск. В данный момент в матче перерыв. После первого тайма «Локомотив» выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уткин: Григоряна скоро уволят, потому что он совершает глупые поступки
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент