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«Динамо» — «Рубин»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

«Динамо» — «Рубин»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

«Динамо» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Плиев, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Грулев, Кардозу, Шиманьски.

"Рубин": Дюпин, Денисов, Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Рубин» на «Чемпионате»

Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты рефери — Николай Богач и Арам Петросян. Резервный судья — Сергей Карасёв. Начало игры — в 19:00 мск.

Напомним, в матче 1-го тура «Динамо» в гостя сыграло вничью с «Арсеналом» (1:1), а «Рубин» с тем же результатом завершил свой матч с «Локомотивом» в Москве.

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