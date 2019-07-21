«Динамо» — «Рубин»: составы команд на матч 2-го тура РПЛ

«Динамо» и «Рубин» объявили стартовые составы на матч 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Плиев, Шунич, Евгеньев, Юсупов, Жоаозиньо, Каборе, Грулев, Кардозу, Шиманьски.
"Рубин": Дюпин, Денисов, Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Могилевец, Подберёзкин, Коновалов, Давиташвили, Кьяртанссон.
Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Рубин» на «Чемпионате»
Матч состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. Ассистенты рефери — Николай Богач и Арам Петросян. Резервный судья — Сергей Карасёв. Начало игры — в 19:00 мск.
Напомним, в матче 1-го тура «Динамо» в гостя сыграло вничью с «Арсеналом» (1:1), а «Рубин» с тем же результатом завершил свой матч с «Локомотивом» в Москве.
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